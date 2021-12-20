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مصدر بالجيزة يكشف موقف الدارسة غدًا الثلاثاء في جميع المدارس

09:05 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
مصدر بالجيزة يكشف موقف الدارسة غدًا الثلاثاء في جميع المدارس

تلاميذ المدارس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، موقف الدراسة غداً الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

وأكد المصدر لمصراوي، انتظام الدراسة غداً الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وذلك في ضوء ما جاء من بيانات توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابع المصدر: "الجو بكرة هيكون كويس إن شاء الله، وعلى المواطنين وأولياء الأمور الاطمئنان، ونتمنى لأبنائهم يوم دراسي سعيد بإذن الله".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر تعطيل الدراسة اليوم الإثنين 20 ديسمبر، بجميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

جاء ذلك في ضوء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار في العديد من المناطق.

ونشرت المحافظة، معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار قد تحدث، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الإستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

تعليم الجيزة مدارس الجيزة الطقس الأرصاد

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