البحوث الفلكية: الشتاء يبدأ غدًا ويستمر 88 يومًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن غدًا الثلاثاء 21 ديسمبر، هو يوم الانقلاب الشتوي، حيث يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في هذا اليوم حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون آشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا.

والحسابات الفلكية أشارت إلى أن الاعتدال الخريفي بدأ الأربعاء 22 سبتمبر ويبلغ طوله 89 يومًا و20 ساعة و38 دقيقة، ويحدث الثلاثاء 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وتابع المعهد: "عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعني أنه أبرد يوم في السنة، لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيًا يتعلق الأمر بحركة الأرض في مدارها حول الشمس، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في المدار، علمًا بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيًا في الشتاء عنها في الصيف".

وقال المعهد: "بناءا عليه يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط، في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبًا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن".