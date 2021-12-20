"بكرة أول يوم شتا".. 8 معلومات عن انقلاب الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يوافق الثلاثاء 21 ديسمبر، حدوث الانقلاب الشتوي -(بداية فصل الشتاء فلكيا)- وفقا للحسابات الفلكية.

ويرصد "مصراوي" 8 معلومات عن أول يوم في الشتاء وفقا لمعهد البحوث الفلكية، وذلك على النحو التالي:

1- يعتبر يوم 21 ديسمبر، هو ذروة فصل الشتاء فلكيا، في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

2– إطلاق ذروة فصل الشتاء في هذا اليوم، لا يعني أنه أبرد يوم في السنة.

3- برودة الجو وسخونته في هذا اليوم، تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

4- في ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في المدار.

5- الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.

6- ذروة فصل الشتاء، هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط، في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا.

7- تبلغ الشمس في هذا اليوم أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن.

8– في هذا اليوم أيضا، يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا.

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