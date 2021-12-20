محافظة القاهرة تعلن انتظام الدراسة غدًا الثلاثاء

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد ومتحدث محافظة القاهرة، موقف الدراسة غدا الثلاثاء في مدارس العاصمة.

وقال عوض، لمصراوي، اليوم الإثنين إن الدراسة منتظمة غدا بمدارس القاهرة، مؤكدا: الدراسة غدا

إن شاء الله.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في مدارس العاصمة بسبب موجة التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس.

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