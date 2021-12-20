"قومي المرأة" يشارك في معرض تراثنا

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كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة في معرض "تراثنا" الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة التاسعة للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 160 دولة والذي أقُيمت فعالياته في شرم الشيخ واستمر على مدار 5 أيام.

وأشارت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، إلى أن المجلس شارك في المعرض بجناح لمنتجات حرفية وتراثية لسيدات من مختلف المحافظات، مؤكدة أن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن وتسويقها خلال هذا الحدث المهم.