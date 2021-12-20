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حدث في 8 ساعات| ثلوج الإسكندرية وموعد إزالات الدائري الجديدة وتحسن الطقس

08:10 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| ثلوج الإسكندرية وموعد إزالات الدائري الجديدة وتحسن الطقس

ثلوج الإسكندرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها موجة طقس سيئ تضرب محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وموعد إزالة 1000 عقار جديد على الدائري، وخبير سدود يكشف حقيقة بدء المرحلة الثالثة للتخزين، والثلوج تُغطي شوارع الإسكندرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلوج التي شهدتها الإسكندرية لن تصل إلى القاهرة.

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- سد النهضة.. خبير سدود يكشف حقيقة بدء المرحلة الثالثة للتخزين

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي.

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- صور جوية.. رئيس هيئة الطرق يكشف موعد إزالة 1000 عقار جديد على الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، آخر التطورات فيما يخص العمل على توسعة وتطوير الطريق الدائري.

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تطوير الدائري

- شاهد.. الثلوج تُغطي شوارع الإسكندرية- صور

تساقطت الثلوج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة من الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

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