بالصور.. آخر تطورات أعمال مونوريل 6 أكتوبر
08:02 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لأعمال مشروع المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر ويصل حتى محطة وادي النيل بالجيزة، وتنفذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.
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