بالصور.. آخر تطورات أعمال مونوريل 6 أكتوبر

"بكرة أول يوم شتا".. 8 معلومات عن انقلاب الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لأعمال مشروع المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر ويصل حتى محطة وادي النيل بالجيزة، وتنفذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.