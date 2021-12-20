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بالصور.. آخر تطورات أعمال مونوريل 6 أكتوبر

08:02 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لأعمال مشروع المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر ويصل حتى محطة وادي النيل بالجيزة، وتنفذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

القطار السريع المونوريل مونوريل 6 أكتوبر

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