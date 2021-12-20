سد النهضة.. خبير سدود يكشف حقيقة بدء المرحلة الثالثة للتخزين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي.

وقال "شراقي"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صور الأقمار الصناعية اليوم 20 ديسمبر 2021 أظهرت أن سد النهضة دون تقدم منذ انتهاء موسم الأمطار نهاية أكتوبر الماضي، ومازالت المياه تمر من أعلى الممر الأوسط بكميات قليلة حوالي 10 ملايين م3/يوم وهي ناتج التصريف من بحيرة تانا البالغ 3.8 مليار م3/سنة، ولا توجد أخبار عن التوربينين الذي كان مقررًا لهما التشغيل في أكتوبر الماضي، كما أن بوابتي التصريف في الجانب الغربي مغلقتين حتى اليوم، وبالتالي لا توجد أي أعمال نحو تجفيف الممر الأوسط والتي تعتبر الخطوة الأولى في الاستعدادات للتخزين الثالث التي لم تبدأ بعد".

وأضاف: "تبلغ إجمالي المياه المخزنة في سد النهضة حوالي 8 مليارات م3 هي محصلة التخزين الأول (5 مليارات م3) العام الماضي، وتخزين هذا العام غير المكتمل (3 مليار م3) عند منسوب حوالي 573 مترًا فوق سطح البحر".

ومازال الصراع الداخلي مستمرًا رغم إعلان الجيش الإثيوبي إعادة السيطرة على بعض المدن التي وصلتها قوات التحالف بقيادة التيجراي التي أعلنت بدورها سيطرتها مرة أخرى على إحدى المدن المهمة.