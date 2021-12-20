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الطقس السيئ.. الأزهر يوضح حكم الصلاة في الثوب المطلخ بطين المطر

07:47 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
الطقس السيئ.. الأزهر يوضح حكم الصلاة في الثوب المطلخ بطين المطر

الصلاة

كتب- محمود مصطفى:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن طهارة ثوب المُصلِّي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها.

وأوضح المركز في فتوى له، الاثنين، أن الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه هو الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.

وشدد على أنه إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب؛ وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه، وإذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.

وأكد أن الشَّريعة الإسلامية جاءت بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

الصلاة المطر طين المطر مركز الأزهر العالمي للفتوى

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