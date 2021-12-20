راديو مصر: خطة لتغطية جوانب التنمية بالصعيد في ضوء اهتمام الدولة
كتب- مينا غالي:
قررت أميمة شكرى رئيس الإدارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر إعداد خطة لتغطية عملية التنمية التى تشهدها محافظات الصعيد خلال الفترة القادمة من خلال شبكة مراسلين فى كافة محافظات الصعيد، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر .
وأوضحت المشرف العام على راديو مصر، أن الخطة تشمل برنامج طلعت شمس حيث يقوم بـ إلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية التى تحدث فى صعيد مصر، سواء في مجالات الصحة والتعليم أو توفير وحدات سكنية لقاطني العشوائيات.
وأشارت شكري إلى أن البرنامج سيفتح المداخلات مع أهل الصعيد لسماع آراء الجمهور حول عملة التنمية فى محافظات الصعيد.
ولفتت إلى أن هناك سلسلة برامج أخري مثل اصحى للدنيا، وسوف يتناول التركيز على جهود المجتمع المدنى وجمعية مصر الخير مع الدولة فى تطوير الصعيد .
كما يقوم برنامج مصر بكره وبعده بعمل بعض الحوارات مع مسئولين من محافظات الصعيد، سواء كان (محافظين ـ أو نواب محافظين ـ وكلاء وزارة الصحة ـ وكلاء وزارة التعليم ـ رؤساء الجامعات ) .
كما سيتم الاستعانة بشبكة المراسلين فى الصعيد لمتابعة المبادرات المتعلقة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مثل حياة كريمة وتطوير القرى وتبطين الترع والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإضافة لتناول المشروعات التى تتم داخل المحافظة،والاهتمام بجهود الوزارات الخدمية فى محافظات الصعيد.
كما يستعرض برنامج من قلب القاهرة، اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة فى صعيد مصر، وخطة التنمية الصناعية والتنمية السياحية والاسثمارات فى الصعيد وذلك على مدار الأيام القادمة.
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