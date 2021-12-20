الأمطار مستمرة.. التنبؤ بالفيضان يعلن خرائط 3 أيام

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري خرائط سقوط الأمطار على مدار 3 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى بعد غد الأربعاء 22 ديسمبر.

وقال المركز إن خرائط سقوط الأمطار على مدار 3 أيام توضح ما يلي:

أماكن الأمطار اليوم

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على سيناء ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

أماكن الأمطار غدا الثلاثاء

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية للدلتا وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية.

أماكن الأمطار الأربعاء المقبل

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وطالب المركز بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية.