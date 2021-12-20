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كوبون يومي بـ50 جنيهًا.. وظائف بـمواصلات مصر برواتب تصل لـ7300 جنيه

07:09 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
كوبون يومي بـ50 جنيهًا.. وظائف بـمواصلات مصر برواتب تصل لـ7300 جنيه

مواصلات مصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مواصلات مصر عن توافر مجموعة من الوظائف الخالية في عدد من التخصصات.

وحصل مصراوي على نص الإعلان والذي طلبت فيه الشركة التخصصات التالية:

1- سائقين درجة أولى وثانية.

2- موظفين أمن إداري.

3- فنيين ميكانيكا أتوبيسات.

4- ملاحظين جراج.

5- عمال خدمات.

6- فنيين عفشة أتوبيسات.

7- أمناء مخازن قطع غيار.

8- فنيين كهرباء أتوبيسات.

وبحسب الإعلان يكون العمل في مواقع الشركة بمدن: (6 أكتوبر - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - العاشر من رمضان - الشروق - القطامية).

وتتراوح رواتب وحوافز الدرجة الأولى من 4300 جنيه إلى 7300 جنيه، كما تتراوح رواتب وحوافز الدرجة الثانية من 3500 جنيه إلى 6500 جنيه.

ويحصل الموظفون الجدد على حوافز إضافية على بيع كارت مواصلاتي بقيمة 10 جنيهات عن كل كارت.

كما يحصل الموظفون على كوبون شراء يومي من كارفور بقيمة 50 جنيها.

وتوفر الشركة التأمين الاجتماعي والصحي والإجازات السنوية والزيادات السنوية في الرواتب.

وعن شروط التقدم لهذه الوظائف، فيشترط إجادة القراءة والكتابة وأن يكون سن المتقدم من 27 إلى 55 عاما.

وقال مصدر بالشركة لمصراوي إن التقديم على هذه الوظائف متاح الآن.

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