الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

(مصراوي):

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلوج التي شهدتها الإسكندرية لن تصل إلى القاهرة، مضيفًا: "موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تنتهي الليلة، وتبدأ حالة الاستقرار بداية من الثلاثاء".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجه اليوم المذاع على قناة "DMC"، أن فرص سقوط الأمطار تنخفض خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، والبلاد شهدت منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أثر على البلاد وتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وقال شاهين إن حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها محافظات عدة بالبلاد تعود إلى تأثر البلاد بمنحفض جوي في حوض البحر المتوسط، تزامن مع منخفض في طبقات الجو.

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