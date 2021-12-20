Masrawy logo white

الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

07:07 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

(مصراوي):

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلوج التي شهدتها الإسكندرية لن تصل إلى القاهرة، مضيفًا: "موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تنتهي الليلة، وتبدأ حالة الاستقرار بداية من الثلاثاء".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجه اليوم المذاع على قناة "DMC"، أن فرص سقوط الأمطار تنخفض خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، والبلاد شهدت منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أثر على البلاد وتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وقال شاهين إن حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها محافظات عدة بالبلاد تعود إلى تأثر البلاد بمنحفض جوي في حوض البحر المتوسط، تزامن مع منخفض في طبقات الجو.

اقرأ أيضًا..

- حبات البرد.. الأرصاد تعلن سبب سقوط الثلوج على الإسكندرية

ثلوج الاسكندرية الأمطار الطقس الأرصاد

الخبر التالى:

كوبون يومي بـ50 جنيهًا.. وظائف بـمواصلات مصر برواتب تصل لـ7300 جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا