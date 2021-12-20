السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات بالوجهين القبلي والبحري

كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجهين القبلي والبحري.

وقالت السكة الحديد، في بيان اليوم الاثنين، إنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب، تقرر الآتي:

أولا :اعتبارًا من يوم 20/12/2021

1 : خط الواسطى / الفيوم والعكس

- تعديل تركيب قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 131 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 138 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 137 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل ميعاد وتركيب قطار 150 ركاب الواسطى / الفيوم لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قطار 145 كالجدول المرفق.

خط سيدي جابر / برج العرب والعكس:

- تعديل تركيب قطاري 4222/4223 ركاب سيدي جابر / برج العرب والعكس لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 4عربات وفي نفس جدولهم الحالي.

خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس:

- تعديل تركيب قطاري 63/75 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدولهم الحالي.

ثانيًا: اعتبارًا من يوم 21/12/2021

خط المنيا / أسيوط والعكس:

- تعديل ميعاد وتركيب قطار 712 اكسبريس المنيا / اسيوط لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق.

- تعديل تركيب قطار 707 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 710 اكسبريس المنيا / اسيوط لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 713 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

خط الواسطي / الفيوم والعكس:

- تعديل تركيب قطار 125 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس:

- تعديل تركيب قطاري 46/268 ركاب دمياط / المنصورة / طنطا والعكس لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات وفي نفس جدولهم الحالي.

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