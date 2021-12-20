شباب الشيوخ توافق على مقترح إنشاء صندوق لدعم قدامى الرياضيين

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الإقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومقدم اقتراح "إنشاء صندوق قدامى الرياضيين"، بأنه مقترحه يأتي في ضوء "حياة كريمة" للرياضيين مثلما تقوم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بكافة فئات المجتمع والتغلب على إشكاليات الماضي.