"صناعة النواب": زيارة برج العرب هدفها الوقوف على المشكلات وحلها

كتب- نشأت علي:

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الصناعة لمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ليست للاستماع ولكن إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، التي تواجههم.

وأكد "شحاتة"، خلال لقاء الوفد البرلماني بلجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود مع أعضاء جمعية المستثمرين، "لا نردد كلام إنشاء بل مكلفين رسميًا بإزالة أي معوقات تواجه المصنعين"، قائلا:"تكليفنا واضح الملف الصناعي في المقدمة".

وأضاف النائب، أن هناك ملفات عدة بالقطاع الصناعي، سنناقشها جميعهًا، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية تجعلنا نشعر بمعاناة المستثمر وهذا ما لمسناه بالمنطقة الصناعية ببرج العرب مؤكدًا أننا مكلفين بحل كافة المشكلات الموجودة بكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار أبوزيد، إلى أنه قديمًا كان الاقتصاد يخدم على السياسة ولكن في وقتنا الحالي السياسة تخدم على الاقتصاد، قائلا: "مش هنرجع للوراء"، مشددًا أن القيادة السياسية تخدم على الاقتصاد المصري من أجل الاستمرارية وبناء اقتصاد وطني قوي.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة، أنه لا يوجد دولة في العالم لا تستطيع النهوض إلا إذا كان اقتصادها قوي، قائلا: "متقلقوش والملفات كلها موجودة وهنكمل مسيرتنا".

وذكر "أبو زيد"، أن اللجنة بصدد زيارات ميدانية أخرى بدأت من محافظة الإسكندرية وستنتهي في محافظة أسوان، موضحًا أنه بتوجيهات من رئيس اللجنة والقيادة السياسية سنعمل على حل جميع المشكلات بالإضافة إلى تعديلات تشريعية للنهوض بالصناعة.