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حبات البرد.. الأرصاد تعلن سبب سقوط الثلوج على الإسكندرية

06:43 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- حازم جودة:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب نزول حبات الثلج على محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت غانم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم سقوط حبات البرد الثلجية، نتيجة ارتفاع قمة السحابة لأقل من الصفر

وانخفاض الحرارة، مما تسبب في تجمد السحابة.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة متكررة وحدثت على الإسكندرية العام الماضي.

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