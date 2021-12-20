البحوث الإسلامية: نرحب بإعداد تفسير معاصر للقرآن الكريم في مواجهة التطرف

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بفكرة إعداد تفسير معاصر للقرآن الكريم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصري يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله لمواجهة التطرف.

وقال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: "أثمن هذه الفكرة، ودعونا نتفق أن القرآن هو كتاب الله والنظرية إلى تفسير معاصر ضرورة حياتية، وفكرة رائعة ويجب أن نقف على ما انتهت إليه المؤسسات الدينية في هذا الصدد"، مضيفًا: "لدينا مصحف الأزهر بنوعين الأول مجرد من المعاني وأيضا مصحف مزود بالمعاني".

وشدد "عياد"، على احتياج المرحلة الحالية إلى تفسير عصري بعيدًا عن تأصيلات القدماء.

وقال عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق، إن فكرة إعداد تفسير عصري تحتاج إلى تكاتف الجهود المضنية من أجل إخراجها للنور، مؤكدًا أن الأفكار المتطرفة والمفاهيم الخاطئة الإسلام منها براء.

وأشار إلى أن جهود المؤسسات الدينية تصب في التجديد والعصر الذي نعيش فيه يحتاج إلى مشروع تفسير عصري لأنه من الأهمية بمكانة مشيرا إلى أن هناك وضع مسموما في التفاسير المختصرة يجب الرد عليها حتى لا يتأثر الناس كما تأثروا بأفكارهم الخبيثة التي تم بثها في القنوات المعادية لمصر.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/12/20/2144587

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