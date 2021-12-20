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الطقس غير المستقر.. توجيه من وزيرة البيئة بشأن المحميات الطبيعية

05:49 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
الطقس غير المستقر.. توجيه من وزيرة البيئة بشأن المحميات الطبيعية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أصدرت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المسبقة لمواجهة أخطار الفيضانات والسيول التي قد تنتج عن الطقس غير المستقر للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبادل المعلومات في ضوء خطة السيول التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.

كما تم التنسيق مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولاً بأول لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول حال حدوثها، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول)، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول ووضع خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك.

كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.

وزير البيئة ياسمين فؤاد المحميات الطبيعية

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