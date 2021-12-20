دينية الشيوخ تطالب بتفسير عصري للقرآن لمواجهة التطرف.. والأوقاف: نؤيد الاقتراح

كتب- نشأت علي:

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر، رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع لتقديم القرآن الكريم بأسلوب عصري يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله في إطار مواجهة التطرف، موضحًا أن ذلك يرد على الأحاديث التي تتمسك بها الجماعات المتطرفة.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي حضر الاجتماعات اليوم، أنه مع تطور الزمان يحتاج الناس مزيدًا من كتب تفسير القرآن الكريم، موضحًا أنه تم طباعة 3000 نسخة من ترجمة كتب التفسير باللغة الإنجليزية ويتم بيعها وتنفد جميعها.

وأضاف الوزير: "لا شك في أننا نختار من صحيح البخاري وصحيح مسلم ما يحتاج إليه الناس في الكتب، وهناك لجان تعمل على ذلك، بالإضافة إلى إنتاج موسوعة الأحاديث القدسية وموسوعات الفقه ونخاطب المواطنين بلغة بسيطة توصل المعلومات لهم".

وقال وزير الأوقاف: "نكتب في كتب الترجمة أن الترجمة تعبر عن الاجتهاد البشري لتوصيل معاني القرآن لأصحاب اللغات الأخرى"، مضيفًا أن إصدار كتاب بلغة بحثية يتم من خلال فريق عمل وفق منهج ضخم، كما أن الأهم أن نقف على ما انتهى إليه مجمع البحوث ودار الإفتاء.​