فؤاد: مصر الأقل عالميًّا في الانباعثات الحرارية.. ومطلوب 100 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر أقل دول العالم في الانبعاث الحراري؛ حيث تبلغ نسبة الانبعاثات 0,6% من نسبة الانبعاثات العالمية .

وأضافت فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة سياسات الحكومة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، أن مصر من أقل دول العالم في الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي .

وأكدت وزيرة البيئة أن الحكومة رفعت نسبة الاستخدامات من الطاقة الجديدة والمتجددة، بـ30%، وتسعى إلى زيادتها بنسبة 40% في استراتيجية 2030.

ونوهت فؤاد بأن الحكومة تسعى للحد من إهدار الموارد المالية، من خلال المشروع القومي لتبطين الترع، فضلًا عن حفاظها على الطاقة من خلال إقامة مشروعات ضخمة لإنارة الطرق باللمبات الموفرة.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين الوزارة، والمركز القومي للبحوث الرزراعية؛ لإعداد عدد من المشروعات البديلة للزراعات التي تحتاج إلى مياه قليلة.

وتابعت فؤاد بأن الأمم المتحدة، وفقًا لتوصيات مؤتمر باريس، أوصت بتوفير 100 مليار دولار تقدم كدعم من الدول الغنية إلى الدول النامية .