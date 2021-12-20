الخلافة انتهت.. رئيس جامعة القاهرة يكشف مراحل تطور مفهوم الدولة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تطور مفهوم الدولة، موضحاً أنها تشمل العائلة والعشيرة والقبيلة، وشملت الدولة المملكة والإمبراطورية، والخلافة، والدولة القومية، والدولة الوطنية.

جاء ذلك خلال ندوة مشتركة، اليوم الإثنين، مع المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، عن "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني" في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

وأشار الخشت إلى أن هذا العصر الذي نعيشه الآن هو عصر الدولة الوطنية، ومن الصعب عودة دولة الخلافة؛ لأن الخلافة انتهت بعصر علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

وأكد الخشت أن مفهوم الدولة الوطنية يتمثل في مصر، التي تضم رئيساً منتخباً ودستوراً وسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، والجيش الوطني الحامي للديمقراطية ومؤسسات الدولة.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن تساؤلاتهم، وإثراء أفكارهم بما يعزز لغة الحوار مع الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

وناقشت الندوة مفاهيم المواطنة والدولة الوطنية والجمهورية الجديدة، باعتبار المواطنة الأساس الركين في بناء الجمهورية الجديدة، كما سيتناول اللقاء سمات المواطنة وترسيخها وكيف تكون عاملاً في بناء الدولة، وحقوق وواجبات المواطنة.