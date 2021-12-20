صور جوية.. رئيس هيئة الطرق يكشف موعد إزالة 1000 عقار جديد على الدائري

كتب- محمد سامي:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، آخر التطورات فيما يخص العمل على توسعة وتطوير الطريق الدائري.

وقال "مصطفى" في تصريح لمصراوي، إنه تم إزالة 1000 منزل على الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه متبقي إزالة 1000 منزل آخر خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المرحلة الأولى في يناير المقبلK وذلك في إطار خطة توسعة الطريق الدائري وإنشاء طريق موازي بعد الغاء السلالم .

وأعلنت وزارة النقل معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري والقطاعات التي انتهى تنفيذها؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر، وتشغيله تجريبيًّا؛ والذي يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.​​