نقيب القراء: إجراء جديد من النقابة لمنع "الهتيفة" في العزاءات

كتب - محمود مصطفى:

كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، أنه تم التشديد على أعضاء النقابة بضرورة منع الهتيفة والمشجعين أثناء تلاوة القرآن في العزاءات.

وقال حشاد في تصريح لمصراوي، الاثنين، إن النقابة أصدرت توجيهاتها للأعضاء بضرورة التنبيه على الجمهور بالهدوء وعدم رفع الأصوات، قبل بداية التلاوة في العزاءات، مراعاة لآداب التلاوة وقراءة القرآن.

وأشار نقيب القراء، إلى أن ستتم إحالة أي قارئ للتحقيق لا يلتزم بتعليمات النقابة في هذا الشأن، مشددة على أن أعضاء النقابة يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم في الالتزام بآداب التلاوة.

ولفت الشيخ محمد حشاد، إلى أن النقابة أًصدرت توجيهاتها لنقباء المحافظات الفرعية بتوكيل محامين لرفع قضايا ضد المتجاوزين في التلاوة، سواء أكانوا أعضاءً أم لا.



كان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، قال إن القارئ صديق إبراهيم الحشاش، عضو النقابة، كاتب عبارة "الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق"، عبر صفحته على "فيسبوك"، تم التحقيق معه بالنقابة، أمس السبت.

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