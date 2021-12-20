الطقس.. سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديث حالة الطقس الآن وأماكن تواجد السحب الرعدية الممطرة.

وقالت الأرصاد إن السحب المنخفضة الممطرة التي يتخللها بعض الخلايا الرعدية تنتشر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (إسكندرية - دمياط - بورسعيد) وشمال الدلتا (البحيرة - كفرالشيخ - بلطيم - رشيد).

وأضافت الهيئة أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسقوط الثلوج على مرتفعات كاترين.