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مواجهة التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة: خطة لتحويل 27 ألف سيارة للعمل بالغاز

03:43 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
مواجهة التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة: خطة لتحويل 27 ألف سيارة للعمل بالغاز

الدكتورة ياسمين فؤاد

كتب - نشأت علي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لمواجهة التغير المناخ، منها التوسع في النقل الكهربائي في المواصلات العامة، ووضع خطة لتحويل 27 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي بتمويل من موازنة الحكومة.

وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ لمناقشة ظاهرة تغير المناخ، إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مثل الانباعثات الناتجة من حرق المخلفات الصلبة وناتح العملية الإنتاجية للزراعة، وحرق وقود السيارات فضلا عن العمليات الصناعية، والقطع الدائم للأشجار.

وقالت، إن ظاهرة التغييرات المناخية أثرت على مصر بصورة كبيرة، وذلك من خلال سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، قائلة: الكميات التى كانت تسقط طوال الشتاء أصبحت تسقط خلال ساعتين.

وأضافت أن تلك العوامل، تؤدي إلى تغيير فى درجات الحرارة، واختلاف أوقات الفيضان، ووجود ارتفاع شديد، فضلا عن تأثر الثروة السمكية بسبب تأثر المياة بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن نقص انتاج المحاصيل، ما يؤدي إلى مشكلة أمن غذائي.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التغيرات المناخية الحكومة

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