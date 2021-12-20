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رئيس "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة تغير المناخ إلى لجنة الطاقة والبيئة

03:41 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
رئيس "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة تغير المناخ إلى لجنة الطاقة والبيئة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، ورد وزيرة البيئة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعِد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد إلى أنه ستتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكل الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء، إلى تقديم أية دراسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة، لتضمينها في المناقشات.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ المناخ البيئة لجنة الطاقة والبيئة

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