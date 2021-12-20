أبوشقة: ظاهرة تغير المناخ تشكل كارثة وأزمة خطيرة لا بد معالجتها

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن ظاهرة تغير المناخ، تشكل كارثة وأزمة خطيرة لا بد وأن تعالج من خلال فن إدارة الأزمات، وأن تقديرها وتقييمها ومعالجتها أمور في غاية الخطورة لأنها ليست ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية باتت تؤرق وتفزع العالم.

وأضاف أبوشقة خلال الجلسة العامة للشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ، أن هذا الاستيضاح للمجلس استيضاح للشعب المصري وللعالم بأن هذا المجلس الموقر يناقش ظاهرة المناخ وتقديره واهتمامه الأكبر بها ترجم بأن خصص لها جلسة كاملة للمناقشة ما يؤكد دور المجلس في ممارسة دورة التشريعي المنوط به دستوريا وتشريعيا.

وتابع أبوشقة أن مسألة ظاهرة تغير المناخ ليست مسالة محلية، لكنها ظاهرة تشكل كارثة من الكوارث، وأزمة تتطلب فن إدارة الأزمة بمعنى أننا لا بد أن نقرأ المشهد جيدا وما الإجراءات التي يجب أن نتخذها.