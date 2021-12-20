وزيرة البيئة لـ"الشيوخ": الحكومة لن تستطيع التعرض لموضوعات تخص المواطن دون السلطة التشريعية

كتب - نشأت علي:

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تغير المناخ قضية مجتمعية وعالمية في المقام الأول، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت الاهتمام بشكل أكبر بتلك القضية من عام 2019.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن رئيس مجلس الوزارء، تولى رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، نتيجة اقتناع الحكومة بأهمية القضية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ.

وأشادت ياسمين فؤاد بمناقشة مجلس الشيوخ تلك القضية، مؤكدة أن الحكومة لن تستطيع التعرض لكافة الموضوعات التي تخص المواطن، بدون السلطة التشريعية بمجلسيها.

وقالت وزيرة البيئة، إن استضافة مصر لقمة المناخ يتم الإعداد له منذ عامين، ووعدنا العالم بأن تكون استضافة مصر للقمة، تتميز بمشاركة كبيرة على المستوى الدولي والوطني أيضا.

واستعرضت وزيرة البيئة، اتفاقية التغييرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر في تلك القضية على المستوى الدولي.