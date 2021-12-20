قوى النواب تناقش طلب إحاطة بشأن علاوة الدورية للعاملين بالوطنية للإعلام

كتب - نشأت علي:

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعا غدا الثلاثاء، لنظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام علي العلاوة الدورية المقررة لهم.

كما تناقش لجنة القوي العاملة خلال الاجتماع طلب إحاطة آخر من النائب سيد نصر، بشأن عدم الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، طلب الإحاطة المقدم من النائب هناء سرور، بشأن "تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية"، وتحدث ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن ثلاث فترات زمنية، بدءًا بما قبل 1/5/2012 وهى الفترة التى يتم تثبيت المتعاقدين خلالها على درجة شخصية بفصل مستقل، والفترة من 1/5/ 2012 حتى 30/6/2012 وهى الفترة التى يخضع المتعاقدون خلالها لدراسة تحت نظر رئاسة مجلس الوزراء؛ وفترة ما بعد 30/6/2016 وهى التى لا يجوز بعدها التعاقد.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بموافاتها ببيان بعدد العاملين على الصناديق الخاصة بمحافظة المنوفية لعمال النظافة؛ مشتملًا على: اسم العامل، وتاريخ استلام العمل، ونوعية التعاقد، على أن توافى اللجنة بهذا البيان خلال مدة زمنية أقصاها 15 يومًا من تاريخه.