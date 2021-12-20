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رئيس الشيوخ يطالب النواب الالتزام بالمدة المحددة للكلمة

01:49 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
رئيس الشيوخ يطالب النواب الالتزام بالمدة المحددة للكلمة

المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ، إن ما يقرب من 27 نائبا، طلبوا الكلمة لمناقشة سياسات الحكومة في مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال استعراض طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ.

وطالب عبدالرزاق، النواب بضروة الالتزام بالمدة المحددة للكلمة، وذلك نظرا لكثرة عدد النواب طالب الكلمة.

وبدأ مجلس الشيوخ منذ قليل، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليـد التمامي وتسعة عشر عضوا، عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

عبدالوهاب عبدالرزاق مجلس الشيوخ التغييرات المناخية المناقشه العامة

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