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رئيس الأسقفية: إجراءات احترازية بقداس العيد الجمعة المقبل

01:47 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
رئيس الأسقفية: إجراءات احترازية بقداس العيد الجمعة المقبل

سامى فوزى

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعدادات لقداس عيد الميلاد المجيد الذي يأتي في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، أكد دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى - بيان صادر عن الكنيسة اليوم- أن احتفال ليلة عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام في موعده في تمام الثامنة مساءًا مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد رئيس الأساقفة: يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.​

سامى فوزى قداس العيد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فيروس كورونا

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