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مرصد الأزهر يستقبل الوفد المشارك في ملتقى "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"

01:45 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
مرصد الأزهر يستقبل الوفد المشارك في ملتقى "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"

ملتقى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس، وفد الشباب المشارك في "الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار:"نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية.. تصدوا معنا"، للتعرف على آلية عمل المرصد في مكافحة الأفكار المتطرفة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقام عدد من مشرفي المرصد بالرد على استفسارات الشباب حول آلية عمل المرصد وأساليب رصد الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية والشائعات، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى عرض إصدارات المرصد من إنتاج مرئي ومقروء.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر سبق له تنظيم عدد من ورش العمل لطلاب الجامعات المصرية ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب".

ملتقى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

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