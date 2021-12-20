كتب- محمد سامي:

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مفاجأة بخصوص مصنع الجبنة الذي تم ضبطه بمحافظة المنوفية، وقيل إنه يستخدم معجون الدهان في صناعة الجبنة.

وقال خليل إنه لا يستطيع أحد مهما كان أن يحكم على استخدام المعجون في صناعة الجبنة، وكل ما حدث هو ضبط 15 شيكارة من المعجون بالمصنع، وسيتم تحديد ما إذا كان تم استخدامها من عدمه في عملية صناعة الجبنة بعد إجراء التحليل النهائي وظهور نتيجته في غضون أسبوعَين من الآن؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي قررت التحفظ على الكمية بالكامل وإرسالها إلى معامل التحليل، وأن المصنع مغلق بالكامل انتظارًا لنتيجة التحليل .

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هذا المصنع موجود منذ خمس سنوات، ويصدر كل إنتاجه للخارج وتحديدًا دول الأردن ولبنان وليبيا وبعض المناطق البدوية، وأن نوع الجبنة المُصَنَّع لا يتسخدم في الأكل والتناول المباشر؛ ولكن يتم استخدامه في طهي الطعام؛ لكونها جبنة متحجرة تُعد خصيصًا لهذا الغرض لبعض المناطق في الوطن العربي، مؤكدًا أن المنتج قبل تصديره يخضع لجميع المعايير والتحاليل للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية؛ فمصر لا تقبل أن يتم تصدير منتج غير مطابق للمواصفات مثلما تفعل عند الاستيراد.

وأشار خليل إلى أنه هناك حالة من التسرع في الإعلان عن تلك القضية بالشكل الذي حدث؛ لأن ذلك أثار بلبلة شديدة من الممكن أن تؤثر على صادرات مصر من الجبنة، وكان من الضروري التريث حتى ظهور نتيجة التحليل وإعلان الأمر برمته للرأي العام .

كانت حملة لمديرية التموين في محافظة المنوفية بالتنسيق مع مجلس مدينة تلا والإدارة الصحية، تمكنت، السبت الماضي، من شن حملة على أحد مصانع الجبن بدائرة المركز، وتمكنت من ضبط 37 طن أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكشفت هناء عقيلة رئيس مدينة تلا، عن استخدام "معجون حوائط" وملح فاسد ومكسبات طعم وألبان مجهولة المصدر، ضمن عملية تصنيع الجبن، مؤكدة أن الحملة ضبطت بذلك أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في قرى تلا.