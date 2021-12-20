تنفيذاً لتكليفات الرئاسة.. "نقل النواب": استراتيجية برلمانية حكومية لتطوير منظومة المواني

كتب- نشأت علي:

أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة؛ خصوصًا متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة المواني على مستوى الجمهورية.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، في بيان له، اليوم الإثنين، الحكومةَ بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير منظومة المواني على امتداد السواحل المصرية وَفق أرقى المعايير لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ خصوصاً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن تنفيذ هذه التكليفات يحقق مكاسب متعددة لمصر؛ في مقدمتها تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة العالمية كما يكفل تحقيق الربط بين الشرق والغرب من خلال أهم محور ملاحي على مستوى العالم والمتمثل في قناة السويس، إضافة إلى خدمة ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم .

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إن ملف تطوير وتحديث المواني المصرية يعتبر واحداً من أهم الملفات المدرجة كبند دائم على جدول أعمال اللجنة، ولذلك ستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة وستوجه الدعوة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، ورئيس هيئة قناة السويس ورؤساء المواني لحضور اجتماعاتها لوضع استراتيجية برلمانية تنفيذية لتحديث وتطوير المواني المصرية تنفيذاً للتكليفات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق كامل الوزير كان قد عرض خلال الاجتماع الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة؛ خصوصًا ميناء الإسكندرية؛ بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.