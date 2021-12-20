لذوي الاحتياجات الخاصة.. الأوقاف تعلن إطلاق أول صفحة دينية بلغة الإشارة

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف، أول صفحة دينية بلغة الإشارة، لبث خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الصفحة تقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها، حتى لا تتخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الصفحة متاحة على الرابط التالي: