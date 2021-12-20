Masrawy logo white

لذوي الاحتياجات الخاصة.. الأوقاف تعلن إطلاق أول صفحة دينية بلغة الإشارة

12:52 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
لذوي الاحتياجات الخاصة.. الأوقاف تعلن إطلاق أول صفحة دينية بلغة الإشارة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف، أول صفحة دينية بلغة الإشارة، لبث خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الصفحة تقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها، حتى لا تتخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الصفحة متاحة على الرابط التالي:

وزارة الأوقاف لغة الإشارة صفحة دينية خطبة الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. مستمرة على القاهرة.. الأرصاد تعلن تنبؤات الطقس والأمطار خلال الساعات المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا