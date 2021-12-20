وكيل الأزهر ورئيس تطوير الوافدين يشهدان افتتاح فعاليات قمة اللغة العربية بأبوظبي

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في افتتاح فعاليات قمة اللغة العربية في دورتها الافتتاحية للمرة الأولى، التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، في الفترة من ٢٠:١٩ ديسمبر بمركز دبي للمعارض (إكسبو ٢٠٢٠) تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات".

وحضر فاعليات المؤتمر، عدد من كبار الشخصيات والناشطين في مجال اللغة العربية لمناقشة الموضوعات والعناوين المتعلقة باللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة.

وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن امتنانها لحكومة دولة الإمارات التي لم تدخر جهدًا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مشيرة إلى أن الهدف من قمة اللغة العربية التي تنظمها دولة الإمارات هو إبراز الدور التاريخي الذي تلعبه اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها، إضافة إلى كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام.