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في 3 أسابيع.. وزير الإسكان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية

12:37 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
في 3 أسابيع.. وزير الإسكان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية

اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الاجتماع الثاني خلال 3 أسابيع، لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظى: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وباقي أعضاء المجلس.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة فى مدة زمنية لا تتجاوز شهرا، مؤكداً أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.

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عاصم الجزار هيئة التنمية السياحية وزارة الإسكان السياحة والآثار التنمية المحلية

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