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5 معلومات عن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لتسفير العمالة المصرية

12:33 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
5 معلومات عن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لتسفير العمالة المصرية

محمد سعفان، وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- علاء أحمد:
أطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعلي رضا العابد وزير العمل والتأهيل الليبي، منذ قليل منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا.

وأشار الجانبان، إلى أن الهدف من عملية الربط الإلكتروني بين البلدين تتمثل في:

- تسهيل حركة تنقل العمالة المصرية إلى ليبيا.

- توفير جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

- منع التلاعب والتزوير الاستغلال غير الشرعي لعلميات استجلاب العمالة المصرية والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى ليبيا.

- عدم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

- الحفاظ على حقوق العمالة المصرية وحمايتهم من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال.

محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة المصرية منظومة الربط الإلكتروني

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