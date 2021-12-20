مستمرة على القاهرة.. الأرصاد تعلن تنبؤات الطقس والأمطار خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار مستمر اليوم الاثنين على السواحل الشمالية، وتكون غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

وأضافت شاكر، أن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تشهد أيضًا استمرار سقوط الأمطار المتوسطة حتى ظهر اليوم وتقل تدريجيا بنهاية اليوم.

وأشارت إلى وجود انخفاض واضح في درجات الحرارة، حيث ستكون درجة الحرارة الصغرى 7 درجات مئوية على القاهرة الكبرى والكبرى تصل لـ15 درجة، كما تصل لدرجتين تحت الصفر في وسط سيناء، مما يؤدي إلى تكون ثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء.

وأكدت أن نشاط الرياح مستمر أيضًا مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن الحرارة أقل من المعدل الطبيعي اليوم، وبداية من غد الثلاثاء تبدأ في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع لتكون حول المعدلات الطبيعية.