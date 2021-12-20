‏ضبط شيش إلكترونية وخصلات "شعر" مع راكب قادم من الإمارات في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من خصلات "الشعر الطبيعي"، والشيش الإلكترونية أخفاها راكب مصري ‏داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية، والقادمة من دبي، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الله شحاتة مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب، قام محمود سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود ٢٤٠ خصلة شعر طبيعي، بوزن ٣٦ كيلو جراما، و5 علب بداخلهم ٥٠ شيشة إلكترونية داخل أكياس أسفل الملابس بحقائب الراكب.

أمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.