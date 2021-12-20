الحرارة تحت الصفر.. صورة لتساقط الثلوج على جبل سانت كاترين

كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على فيسبوك صورة توضح تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين الآن.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على سانت كاترين اليوم الاثنين 10 درجات مئوية فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى سالب 1 (-1).

وتشهد مصر موجة من الطقس غير المستقر على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

وتشهد عدة مدن ومحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

وتم تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفرالشيخ نظرا لحالة الطقس غير المستقر.

وشهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط حالة من الطقس غير المستقر مع وجود أمطار.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.