مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، ومسئولو القطاع والجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة، استعرض مسئولو الوزارة، الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لكافة المشروعات القائم على تنفيذها جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل أعمال الإسكان والخدمات والمرافق للمرحلة الأولى، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام لعدد من المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم متابعة موقف أعمال الإسكان بالحي السكني الثالث R3 وموقف الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بالوزارات المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبالهم، بجانب متابعة موقف أعمال الحي السكني الخامس R5 والذي يسمي بجاردن سيتي الجديدة، لما له من طراز معماري فريد يشابه طراز القاهرة الخديوية ووسط البلد، مع اختلاط من الطراز الفرنسي الحديث، وكذا متابعة موقف أعمال الحدائق المركزية وباقي أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأشار الشربيني، إلى أنه تم تنفيذ أعمال الطرق بالحي الحكومي والتي تم استبدالها من طبقة أسفلت إلى أحجار البازلت الطبيعي، مضيفاً أنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للحي الحكومي استعداداً للتشغيل، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال التجارب والاختبار بالشبكات.

وذكر رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال باقي أعمال المرافق للمرحلة الأولي للعاصمة بمساحة ٤٠ ألف فدان تقريباً، وتتراوح نسب الإنجاز في تلك المشروعات وفقاً لتقدم الأعمال بها، وبما يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية للانتهاء من الأعمال، والبرامج الزمنية المعدة لذلك.