Masrawy logo white

وكيل وزارة الأوقاف للدعوة خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد أم القرى ببورسعيد

10:52 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
وكيل وزارة الأوقاف للدعوة خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد أم القرى ببورسعيد

أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف للدعوة

كتب – محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد .

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 24 ديسمبر هو "صفات المؤمنين في القرآن الكريم ” .

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مسجد أم القرى أيمن علي عبده أبو عمر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. مستمرة على القاهرة.. الأرصاد تعلن تنبؤات الطقس والأمطار خلال الساعات المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا