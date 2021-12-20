الطقس السيئ.. 5 نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها قبل قليل، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذه النصائح تشمل ما يلي:

1- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

2- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية.

3- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

4- شرب كمية كافية من الماء لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم في الرئتين.

5- تناول وجبات صحية متوازنة خاصة الأغذية التي ترفع المناعة الغنية بفيتامين سي وإي.