القوى العاملة تعلن عن 5847 فرصة عمل بالقطاع الخاص في الشرقية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 6093 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 قادرون باختلاف

وبحسب بيان اليوم الإثنين، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و 135 حالة غلق إداري.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 924 منشأة، وأسفر عن تحرير 296 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 335 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 174 عقد عمل بالخارج، بجانب مراجعة 273 تفويض ووكالة لشركات بها 463 فرصة عمل.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 47 منحة مولود جديد، و20 منحة زواج ، و25 منحة وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحتي وفاة عاملين، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 17 عاملاً من المسجلين ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 268 ألف جنيه لـ 111 عاملا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد 3 تراخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.​