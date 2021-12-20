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بعد قليل.. مؤتمر صحفي بين مصر وليبيا لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتسفير العمالة المصرية

09:00 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
بعد قليل.. مؤتمر صحفي بين مصر وليبيا لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتسفير العمالة المصرية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

يعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل الليبي على عابد الرضا، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الإثنين، لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.

ويعقد المؤتمر، بمقر ديوان وزارة القوى العاملة بمدينة نصر بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يستعرض الوزيرين، أخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.

وزارة القوى العاملة منظومة الربط الإلكتروني العمالة المصرية ليبيا

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