Masrawy logo white

ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "راي" في الفلبين إلى 208 أشخاص

07:48 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "راي" في الفلبين إلى 208 أشخاص

الإعصار راي

مانيلا- (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الإثنين أن حصيلة قتلى الإعصار "راي"، أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، ارتفعت إلى 208 أشخاص، فيما لا يزال 52 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في البلاد إن إجتياح الإعصار "راي" للأقاليم الوسطى والجنوبية أدى إلى نزوح أكثر من 480 ألف شخص.

وأعلنت الشرطة أن 129 حالة وفاة تم الابلاغ عنها في منطقة "فيزاياس" وسط البلاد، والتي تشمل أقاليم "سيبو" و"بوهول" و"نيجروس أورينتال" .

وتم الإبلاغ عن 41 حالة وفاة على الأقل في منطقة كاراجا جنوبي البلاد، حيث يوجد إقليما "ديناجات" و"سوريجاو ديل نورتي" اللذان ضربهما الاعصار بشدة.

وضرب "راي" الساحل الشرقي للبلاد يوم الخميس الماضي واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية.

وسوى الإعصار منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمباني وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط.

وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو "هايان" الذي أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من أربعة ملايين في تشرين ثان/نوفمبر 2013.​

الإعصار راي الفلبين إدارة الكوارث الوطنية حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| 46 حالة وفاة في مصر.. والصحة توضح احتمالية إصابة الأطفال بـ "أوميكرون"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا