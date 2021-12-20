ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "راي" في الفلبين إلى 208 أشخاص

مانيلا- (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الإثنين أن حصيلة قتلى الإعصار "راي"، أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، ارتفعت إلى 208 أشخاص، فيما لا يزال 52 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في البلاد إن إجتياح الإعصار "راي" للأقاليم الوسطى والجنوبية أدى إلى نزوح أكثر من 480 ألف شخص.

وأعلنت الشرطة أن 129 حالة وفاة تم الابلاغ عنها في منطقة "فيزاياس" وسط البلاد، والتي تشمل أقاليم "سيبو" و"بوهول" و"نيجروس أورينتال" .

وتم الإبلاغ عن 41 حالة وفاة على الأقل في منطقة كاراجا جنوبي البلاد، حيث يوجد إقليما "ديناجات" و"سوريجاو ديل نورتي" اللذان ضربهما الاعصار بشدة.

وضرب "راي" الساحل الشرقي للبلاد يوم الخميس الماضي واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية.

وسوى الإعصار منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمباني وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط.

وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو "هايان" الذي أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من أربعة ملايين في تشرين ثان/نوفمبر 2013.​