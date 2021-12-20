حدث ليلا| نصائح من الصحة بشأن التقلبات الجوية.. وتعطيل الدراسة في 10 محافظات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-46 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 312291 حتى اليوم.

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-لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الإثنين

قررت 10 محافظات حتى الآن تعطيل الدراسة في المدارس غدًا الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، هي:"القاهرة والجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، مطروح ودمياط والقليوبية والمنوفية والدقهلية".

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-الصحة توضح احتمالية إصابة الأطفال بمتحور كورونا الجديد

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، التصريحات التى تؤكد إصابة فئة عن أخرى بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون؛ مضيفًا: "احتمالية إصابة الأطفال بالمتحور الجديد عن غيرهم غير صحيح وطبقا للدراسات والبحوث".

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-السيسي يوجّه بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "قنديل للصلب".

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-السيسي يوجّه بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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-طوارئ ونصائح.. بيان من الصحة بشأن موجة التقلبات الجوية

تؤكد وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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-الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الرياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويتم تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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-تعثر وهروب.. كيف ينفذ إسقاط ديون المزارعين صغار الفلاحين؟

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن فئة صغار المزارعين والفلاحين هم من أكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي أو بسبب الكساد نتيجة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قرار تسوية ديون الفلاحين جاء بعد دراسة وافية.

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-مسلحون يقتلون 38 شخصًا في سلسلة هجمات في نيجيريا

قتل مسلحون 38 شخصا في سلسلة هجمات في المنطقة الشمالية الوسطى لنيجيريا، حسبما قال مسؤول في بيان الأحد.

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-عن طريق الخطأ.. تطيعم أطفال بلقاح غير مصرح به في ألمانيا

قال مسؤولون محليون إن العديد من الأطفال في ألمانيا تم تطعيمهم عن طريق الخطأ بلقاح لفيروس كورونا لم تتم الموافقة عليه بعد بالنسبة لفئتهم العمرية، الأحد.

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-المفوضية الأوروبية تؤكد ضمانها تسريع تسليم جرعات اللقاح إلى الدول الأعضاء

اتفقت المفوضية الأوروبية اليوم مع شركة "فايزر/بيونتك" على تسريع تسليم جرعات اللقاح التي تنتجها الشركة إلى الدول الأعضاء، بعد أسابيع قليلة.

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-خبراء بريطانيون يحذرون من التأخر في فرض إجراءات لمواجهة أوميكرون

أكد خبراء بريطانيون أهمية التحرك سريعا للتصدي للانتشار السريع للمتحور أوميكرون، حيث حذر رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية من أن الضغط على وحدات الخدمات الصحية في لندن "يتصاعد سريعا".

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-اليمن: مقتل 7 عناصر من مليشيا الحوثي غرب مدينة تعز

أعلن مصدر عسكري يمني مقتل 7 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة أخرين بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت أطقم عسكرية غرب مدينة تعز.

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-مقتل 12 شخصًا في انهيار صخري في عدن جنوبي اليمن

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم ، اليوم الأحد، في انهيار صخري بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

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