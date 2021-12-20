الطقس ومتحور كورونا.. احصل على 53 خدمة محلية من المنزل - رابط رسمي

​كتب- محمد نصار:

يواجه المواطنون في مختلف المحافظات الكثير من العقبات التي تحول دون تمكنهم من الذهاب إلى مقار الوحدات المحلية أو الأحياء أو المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات المحليات.

تراخيص البناء وخدمات أخرى

تشمل خدمات المحليات استخراخ التراخيص بمختلف أنواعها وعلى رأسها تراخيص البناء وسداد غرامات المخالفات وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويمكن للمواطنين أن يحصلوا على عدد من خدمات المحليات في مختلف المحافظات من المنزل عبر الموقع الرسمي لبوابة خدمات المحليات وذلك في حالات موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أو في حالة الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد إعلان مصر اكتشاف 3 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

العاصفة الترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال على مختلف الأنحاء تتمثل في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، كما حذرت الأرصاد كبار السن ومرضى الحساسية وأصحاب الأمراض الصدرية من تلوث الهواء خلال العاصفة الترابية وطالبتهم بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.

متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان إصابات ووفيات كورونا اليومي يوم الجمعة الماضي عن اكتشاف 3حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد المسمى أوميكرون، الأمر الذي أثار التخوفات لدى المواطنين، خاصة مع التحذيرات المستمرة من منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار هذا المتحور.

بوابة خدمات المحليات

أطلقت وزارة التنمية المحلية منتصف عام 2020 بوابة خدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وانطلقت البوابة بشكل تجريبي، لمدة شهرين بداية من شهر يوليو 2020 على أن يتم اعتبار

وتعد البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

وتقدم بوابة الخدمات المحلية مجموعة من الخدمات التي تشمل 53 خدمة وهي كالتالي:

1- خدمات البناء (11 خدمة).

2- خدمات المصاعد (2 خدمة).

3- خدمات الإشغالات (2 خدمة).

4- خدمات الإعلانات (1 خدمة).

5- خدمات السداد (6 خدمات).

6- خدمات المحال (6 خدمات).

7- خدمات أخرى (14 خدمة).

8- خدمات جبانات القاهرة (2 خدمة).

9- خدمات المركز النموذجي (9 خدمات).

ويمكن الدخول على بوابة خدمات المحليات من خلال الرابط التالي:اضغط هنا